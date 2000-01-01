Новые поступления

Гидроизоляция в строительстве нужна для обеспечения защиты различных объектов от воды и пара.Качественно сделанная гидро..
Если вы зарабатываете себе на жизнь ремонтом или строительством, перед вами всегда возникает вопрос о покупкиили ремонте..
Стеклосетка со специальным щелочестойким покрытием.Армирующая сетка для Аквапанелей со щелочным покрытием, использу..
Штукатурка Ротбанд - синоним качества более 20 летПостсоветское пространство активно заполнялось заграничными новинками...
Сухая штукатурка, получила название, гипсокартон, латинское название gyprok.Как известно, всё новое – это забытое старое..
Готовая шпаклевка КНАУФ-Ротбанд Паста ПрофиШпаклевка – материал, предназначенный для выравнивания стен, а также как элем..