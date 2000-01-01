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ПРОДУКЦИЯ KNAUF В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПТОМ


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Новые поступления

Лента гидроизоляционная Кнауф Флэхендихтбанд 12 см 10 м

Лента гидроизоляционная Кнауф Флэхендихтбанд 12 см 10 м

Гидроизоляционная лента КНАУФ-Флэхендихтбанд представляет собой эластомер, нанесенный на полиэфирную..

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Пенополистирол Knauf Therm Pro для системы Теплый пол 44 мм 0,6х1,2 м

Пенополистирол Knauf Therm Pro для системы Теплый пол 44 мм 0,6х1,2 м

Кнауф Терм Теплый пол ПРО — формованные маты из пенополистирола с жесткой PS-пленкой для монтажа вод..

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ГВЛ Кнауф 2000х1200х12,5 мм влагостойкий негорючий прямая кромка

ГВЛ Кнауф 2000х1200х12,5 мм влагостойкий негорючий прямая кромка

Предназначен для облицовки стен и устройства перегородок в зданиях и помещениях, где необходимо прим..

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Клей универсальный профессиональный Кнауф 850 мл

Клей универсальный профессиональный Кнауф 850 мл

Монтажный, универсальный, всесезонный, однокомпонентный полиуретановый клей-пена с возможностью проф..

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Профиль теневой Z-образный оцинкованный Кнауф

Профиль теневой Z-образный оцинкованный Кнауф

Предназначен для монтажа светодиодных лент и создания скрытого освещения и дизайнерского оформления ..

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Лента кромочная демпферная для полов с фартуком Кнауф

Лента кромочная демпферная для полов с фартуком Кнауф

Предназначена для использования в качестве компенсационного элемента при сопряжении стяжек со стенам..

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Лента стеклотканевая для швов Аквапанели Кнауф 100 мм 50 м

Лента стеклотканевая для швов Аквапанели Кнауф 100 мм 50 м

Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10 см. Применяется для армирования ..

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Крепления для профилей маячков Кнауф Креммер клипс универсальные

Крепления для профилей маячков Кнауф Креммер клипс универсальные

Крепления изготовлены из оцинкованного металла толщиной 0,4 мм. Представляют собой прямоугольную пла..

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Ветро-влагозащита для кровли-стен Knauf Nord SM

Ветро-влагозащита для кровли-стен Knauf Nord SM

Ветро-влагозащита Knauf Nord SM это двухслойный материал с основой из прочного нетканого полиэстера ..

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Поперечина универсальная траверса Кнауф

Поперечина универсальная траверса Кнауф

Универсальная траверса является готовой закладной деталью из высококачественной влагостойкой фанеры ..

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Очиститель пены монтажной Кнауф 500 мл

Очиститель пены монтажной Кнауф 500 мл

Очиститель незатвердевшей монтажной пены. Применяется для устранения незатвердевшей монтажной пены ..

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Керамзитовая засыпка Кнауф

Керамзитовая засыпка Кнауф

Экологически чистый материал, обладающий высокими тепло – и звукоизоляционными свойствами, не разруш..

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Панель Кнауф Акуборд звукоизоляционная

Панель Кнауф Акуборд звукоизоляционная

Применяются при строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооруж..

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Утеплитель Кнауф Норд

Утеплитель Кнауф Норд

KNAUF NORD – сверхтеплый минеральный утеплитель премиального уровня.Рекомендуемая область применения..

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Утеплитель ТеплоКнауф для Кровли и Стен

Утеплитель ТеплоКнауф для Кровли и Стен

Легкая минеральная вата в плитах предназначена для тепло– и звукоизоляции каркасных стен, перегородо..

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Шпаклевка гипсовая Базис Кнауф

Шпаклевка гипсовая Базис Кнауф

Гипсовая шпаклевка с полимерными добавками для сплошного базового шпаклевания внутри помещений гипсо..

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Бетоноконтакт Бетогрунд Кнауф

Бетоноконтакт Бетогрунд Кнауф

Грунтовка КНАУФ-Бетогрунд – готовая к применению полимерная дисперсия розового цвета с добавлением к..

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Штукатурка гипсовая Туллер Кнауф

Штукатурка гипсовая Туллер Кнауф

КНАУФ-Туллер – сухая смесь на основе гипсового вяжущего с модифицирующими добавками. Предназнач..

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Плита Knauf-Акустика звукопоглощающая 2000х1200х12,5 мм прямая кромка

Плита Knauf-Акустика звукопоглощающая 2000х1200х12,5 мм прямая кромка

Изготовлены из перфорированных гипсокартонных листов с обрезанными кромками и наклеенным на тыльную ..

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Комплект крепежа для профилей UA 75 Knauf

Комплект крепежа для профилей UA 75 Knauf

Применяется для фиксирования Профиля усиленного 75х40 3м UA для дверных проемов 2 мм к перекрытиям. ..

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Маяк для устройства полов Knauf

Маяк для устройства полов Knauf

Предназначен для установления уровня толщины стяжки при выравнивании полов самонивелирующимися соста..

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Подпорка для гипсокартона Knauf

Подпорка для гипсокартона Knauf

Предназначен для приподнимания и удержания гипсокартонных КНАУФ-листов и других плитных материалов в..

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Угол внутренний гидроизоляционный Knauf 140х140 мм

Угол внутренний гидроизоляционный Knauf 140х140 мм

Угол внутренний гидроизоляционный Knauf 140х140 мм.Угол внутренний для гидроизоляции Кнауф это эласт..

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Угол внешний гидроизоляционный Knauf 140х140 мм

Угол внешний гидроизоляционный Knauf 140х140 мм

Угол внешний гидроизоляционный Knauf 140х140 мм.Угол внешний для гидроизоляции Кнауф это эластомер, ..

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Лента бумажная перфорированная Knauf 52 мм 50 м для швов гипсокартона

Лента бумажная перфорированная Knauf 52 мм 50 м для швов гипсокартона

Лента бумажная перфорированная Knauf 52 мм 50 м для швов гипсокартона.Для напольного монтажа Теплый ..

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Дюбель DRIVA для крепления в пустотелых конструкциях из КНАУФ-листа 15х38

Дюбель DRIVA для крепления в пустотелых конструкциях из КНАУФ-листа 15х38

Дюбель DRIVA для крепления в пустотелых конструкциях из КНАУФ-листа 15х38 SPA.Количество в упаковке ..

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Лента разделительная Knauf Trennfix 65х50000мм

Лента разделительная Knauf Trennfix 65х50000мм

Лента разделительная Knauf Trennfix 65х50000мм.Для напольного монтажа Теплый пол Для потолочного под..

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Анкер-клин потолочный 6х40

Анкер-клин потолочный 6х40

Анкер-клин потолочный 6х40 для крепления элементов подвесных потолков к бетонным перекрытиям, 100 шт..

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Нониус-подвес Knauf

Нониус-подвес Knauf

Нониус-подвес Кнауф, нижняя часть...

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Кнауф - Дюбель Зонтик 4x38

Кнауф - Дюбель Зонтик 4x38

Кнауф-дюбель «Зонтик» (Молли) 4x38 для крепления в пустотелых конструкций и навешивания предметов, 1..

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Дюбель Hartmut Knauf для пустотелых конструкций из металла и пластикового элемента с винтом 5х60

Дюбель Hartmut Knauf для пустотелых конструкций из металла и пластикового элемента с винтом 5х60

Hartmut – дюбель для пустотелых конструкций из металла и пластикового элемента с винтом M5x60, 50 шт..

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Шуруп самонарезающий Knauf XTN 3.9х23 мм

Шуруп самонарезающий Knauf XTN 3.9х23 мм

Саморез самонарезающий Knauf ХTN прокалывающий для плит высокой плотности 3.9x23 мм потайная головка..

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КНАУФ-УНИХАРД

КНАУФ-УНИХАРД

КНАУФ-Унихард — сухая шпаклевочная высокопрочная смесь на гипсовом вяжущем с полимерн..

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КНАУФ-ВАЙСВАНД

КНАУФ-ВАЙСВАНД

Краска водно-дисперсионная матовая.ПрименениеКНАУФ-Вайсванд водно-дисперсионная матовая краска для с..

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Резак широкий Кнауф

Резак широкий Кнауф

Металлическое приспособление с парными ножами и мерной линейкой.Предназначен для нарезания КНАУФ-лис..

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Резак узкий Кнауф

Резак узкий Кнауф

Спаренные ножи с изменяемой глубиной реза на металлическом каркасе с пластиковой ручкой.Предназначен..

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Нож для ГВЛ Кнауф

Нож для ГВЛ Кнауф

Нож для КНАУФ-суперлистов (ГВЛ). Используется для прорезания бороздок в сердечнике ГВЛ с целью ..

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Металлический рубанок обдирочный Кнауф

Металлический рубанок обдирочный Кнауф

Металлический рубанок обдирочный для гипсокартона, длина 250 мм, с пластиковыми ручками. Три ва..

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Рубанок обдирочный Кнауф для ГКЛ ( Рашпельхобель )

Рубанок обдирочный Кнауф для ГКЛ ( Рашпельхобель )

Эргономичный обдирочный рубанок с деревянной ручкой и металлической рабочей частью.Применяется для о..

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Пила Прокалывающая Кнауф

Пила Прокалывающая Кнауф

Режущее металлическое полотно с пластиковой рукоятью.Для резки фигурных отверстий в гипсокартоне, пе..

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Металлический цилиндрический стержень с зазубринами и острым концом Кнауф

Металлический цилиндрический стержень с зазубринами и острым концом Кнауф

Инструмент для пропиливания небольших отверстий в КНАУФ-листах, под дюбели или в качестве ориен..

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Кнауф-Подложка для ПГП, Звукоизоляционная

Кнауф-Подложка для ПГП, Звукоизоляционная

Предназначена для применяется в качестве подложки при монтаже плит ПГП, для: снижения уровня ст..

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Штукатурка цементная Кнауф-Виртон

Штукатурка цементная Кнауф-Виртон

Подходит для: оштукатуривания стен в т.ч. цоколя из (бетона, кирпича, прочных газобетонных блоков и...

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Штукатурка Кнауф-МН СТАРТ

Штукатурка Кнауф-МН СТАРТ

Штукатурка КНАУФ-МН СТАРТ предназначена для оштукатуривания стен внутри помещений машинным способом ..

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Штукатурка Кнауф-Айсберг

Штукатурка Кнауф-Айсберг

Штукатурка КНАУФ-Айсберг предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную стен с т..

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Шпаклевка финишная Кнауф Раслер 20 кг

Шпаклевка финишная Кнауф Раслер 20 кг

Раслер — смесь сухая шпаклевочная белая на смешанном вяжущем с полимерными добавками...

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Изоляция Knauf Insulation R40MR 2x50x1200x10000 мм

Изоляция Knauf Insulation R40MR 2x50x1200x10000 мм

Изоляция Knauf Insulation R40MR 2x50x1200x10000 мм рулон 24 шт./пал. 1.2 м3 в упаковкеВ упаковке за ..

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Гидро-пароизоляционная пленка Knauf D

Гидро-пароизоляционная пленка Knauf D

Высокая эластичность и повышенная прочность материала позволяет выдерживать значительные механически..

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Шпаклевка готовая финишная для машинного нанесения Knauf МП Паста 25 кг

Шпаклевка готовая финишная для машинного нанесения Knauf МП Паста 25 кг

Шпаклевка готовая финишная для машинного нанесения Knauf МП Паста 25 кг готовая пастообразная на вин..

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Пена монтажная профессиональная Knauf 65 всесезонная 850 мл

Пена монтажная профессиональная Knauf 65 всесезонная 850 мл

Пена монтажная профессиональная Knauf 65 всесезонная 850 мл предназначена для монтажа окон, две..

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Плита звукоизоляционная Knauf Insulation Akusti 50x610x1230 (12м2/0,6м3)

Плита звукоизоляционная Knauf Insulation Akusti 50x610x1230 (12м2/0,6м3)

Материал применяется для звукоизоляции помещений, устройства домашних кинотеатров, изоляции перекрыт..

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Уголок фиксирующий для UA-100

Уголок фиксирующий для UA-100

Уголок крепежный для UA-профиля предназначен для надежного крепления усиленных профилей UA 50/75/100..

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Уголок фиксирующий для UA-75

Уголок фиксирующий для UA-75

Уголок крепежный для UA-профиля предназначен для надежного крепления усиленных профилей UA 50/75/100..

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Уголок фиксирующий для UA-50

Уголок фиксирующий для UA-50

Уголок крепежный для UA-профиля предназначен для надежного крепления усиленных профилей UA 50/75/100..

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Профиль UA 4000х100х40 стоечный усиленный

Профиль UA 4000х100х40 стоечный усиленный

Металлический профиль усиленный представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодно..

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Профиль UA 4000х75х40 стоечный усиленный

Профиль UA 4000х75х40 стоечный усиленный

Металлический профиль усиленный представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодно..

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Профиль UA 4000х50х40 стоечный усиленный

Профиль UA 4000х50х40 стоечный усиленный

Металлический профиль усиленный представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодно..

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Профиль UA 3000х100х40 стоечный усиленный

Профиль UA 3000х100х40 стоечный усиленный

Металлический профиль усиленный представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодно..

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Профиль UA 3000х75х40 стоечный усиленный

Профиль UA 3000х75х40 стоечный усиленный

Металлический профиль усиленный представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодно..

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Профиль UA 3000х50х40 стоечный усиленный

Профиль UA 3000х50х40 стоечный усиленный

Металлический профиль усиленный представляет собой длинномерный элемент, выполненный методом холодно..

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Рубанок кромочный КНАУФ-Кантенхобель

Рубанок кромочный КНАУФ-Кантенхобель

ПрименениеРубанок предназначен для снятия фаски с обрезанных кромок КНАУФ-листов. Угол фаски 22,5/45..

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Лента уплотнительная Дихтунгсбанд Кнауф 30*30000 мм

Лента уплотнительная Дихтунгсбанд Кнауф 30*30000 мм

Самоклеящаяся микропористая полимерная лента.ПрименениеПредназначена для плотного сопряжения металли..

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Декоргрунд Кнауф

Декоргрунд Кнауф

Грунтовка готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая на основе полимерной дисперсии с бел..

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Скобы для пазогребневых плит Кнауф 220х20х0,9мм

Скобы для пазогребневых плит Кнауф 220х20х0,9мм

Толщина 0,9 мм , размеры 220 х 20мм , упаковка по 200 шт.Рекомендуется для крепления перегородок ( о..

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Пробковая подкладка для пазогребневых плит Кнауф 1000х500х6мм

Пробковая подкладка для пазогребневых плит Кнауф 1000х500х6мм

Пробковая подкладка для пазогребневых плит Кнауф F6 SP 1000х500х6мм..

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Шурупы с высверливающим концом SB 4.2х39 250шт./пачка

Шурупы с высверливающим концом SB 4.2х39 250шт./пачка

Шуруп SB 39 предназначен для крепления первого слоя плит к стальному каркасу.Шурупы с ..

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Шурупы с высверливающим концом SB 4.2х25 250шт./пачка

Шурупы с высверливающим концом SB 4.2х25 250шт./пачка

Шуруп SB 25 предназначен для крепления первого слоя плит к стальному каркасу.Шурупы с ..

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Шурупы для Аквапанели SN 4,2х55мм 250шт./пачка

Шурупы для Аквапанели SN 4,2х55мм 250шт./пачка

Шурупы с острым концом SN применяются для крепления плит АКВАПАНЕЛЬ  к дере..

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Шурупы для Аквапанели SN 4,2х39мм 500шт./пачка

Шурупы для Аквапанели SN 4,2х39мм 500шт./пачка

Шурупы с острым концом SN применяются для крепления плит АКВАПАНЕЛЬ  к дере..

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Шурупы для Аквапанели SN 4,2х25мм 1000шт./пачка

Шурупы для Аквапанели SN 4,2х25мм 1000шт./пачка

Шурупы с острым концом SN применяются для крепления плит АКВАПАНЕЛЬ  к дере..

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Армирующая сетка для Аквапанелей

Армирующая сетка для Аквапанелей

Стеклосетка со специальным щелочестойким покрытием.Обеспечивает высокое качество готовой поверх..

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Бумага подстилающая Кнауф для наливных полов

Бумага подстилающая Кнауф для наливных полов

Парафинированная бумага Кнауф, применяется при устройстве наливных стяжек в качестве разделительного..

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Лента армирующая стекловолокнистая для плит Кнауф Файерборд 50х25000мм

Лента армирующая стекловолокнистая для плит Кнауф Файерборд 50х25000мм

Лента армирующая стекловолокнистая Кнауф используется при шпаклёвочных работах внутри помещения и сл..

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Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х45

Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х45

Шуруп самонарезающий прокалывающий Knauf MN для суперлистов ГВЛ 3,9х45 мм 500шт./пачка.   ..

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Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х30

Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х30

Шуруп самонарезающий прокалывающий Knauf MN для суперлистов ГВЛ 3,9х30 мм 1000шт./пачка.   ..

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Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х25

Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х25

Шуруп самонарезающий прокалывающий Knauf MN для суперлистов ГВЛ 3,9х25 мм 1000шт./пачка.   ..

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Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х19

Шуруп самонарезающий прокалывающий Кнауф для суперлистов ГВЛ 3,9х19

Шуруп самонарезающий прокалывающий Knauf MN для суперлистов ГВЛ 3,9х19 мм 1000шт./пачка.   ..

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Лента Кромочная Кнауф 100х20000мм

Лента Кромочная Кнауф 100х20000мм

Полимерная лента Кнауф для полов из ГВЛ. Предназначена для устройства сборных и наливных стяжек.Обес..

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Лента Кромочная Кнауф 50х20000мм

Лента Кромочная Кнауф 50х20000мм

Полимерная лента Кнауф для полов из ГВЛ. Предназначена для устройства сборных и наливных стяжек.Обес..

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Засыпка Кнауф

Засыпка Кнауф

Предназначена для выравнивания, звуко- и теплоизоляции оснований с последующим устройством сборных о..

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Мультигрунд Кнауф

Мультигрунд Кнауф

Грунтовка КНАУФ - Мультигрунд предназначена для обработки поверхностей: газо- и пенобетона, керамиче..

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Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80 мм обычная

Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80 мм обычная

КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) представляет собой монолитное изделие в форме прямоу..

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Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм влагостойкая

Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80мм влагостойкая

КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) представляет собой монолитное изделие в форме прямоу..

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Аквапанель цементная плита Наружная Кнауф 2400х1200х12,5 мм

Аквапанель цементная плита Наружная Кнауф 2400х1200х12,5 мм

Долговечный строительный материал, образующий прочное и надежное основание в системах с&nb..

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Аквапанель цементная плита Внутренняя Кнауф 2400х1200х12,5 мм

Аквапанель цементная плита Внутренняя Кнауф 2400х1200х12,5 мм

Надежное основание под любой вид финишной отделки в помещениях с влажным и мокры..

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Полимер Финиш Кнауф

Полимер Финиш Кнауф

Сухая шпаклевочная смесь белого цвета на основе полимерного вяжущего. Обладает высокой адгезией, пла..

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Миттельгрунд Кнауф

Миттельгрунд Кнауф

Грунтовка (концентрат) быстросохнущая, паропроницаемая, на основе полимерной дисперсии с желтым пигм..

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Мульти-финиш Белый Кнауф

Мульти-финиш Белый Кнауф

Шпаклёвка КНАУФ Мульти-финиш «белый» - сухая смесь на основе белого цемента с заполнителем и полимер..

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Мульти-финиш Серый Кнауф

Мульти-финиш Серый Кнауф

Шпаклёвка КНАУФ Мульти-финиш «серый» - сухая смесь на основе цемента с заполнителем и полимерными до..

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Фассаден Кнауф

Фассаден Кнауф

Сухая смесь на основе цемента со специальными модифицирующими добавками.ПрименениеИспользуется для н..

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Гольдбанд Кнауф

Гольдбанд Кнауф

Сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками. ПрименениеГипсовая смесь КНАУФ..

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Диамант Короед 2,5 мм Кнауф

Диамант Короед 2,5 мм Кнауф

Минеральная структурная штукатурка на цементной основе с модифицирующими добавкам, обладающая водоот..

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Диамант Короед 1,5 мм Кнауф

Диамант Короед 1,5 мм Кнауф

Минеральная структурная штукатурка на цементной основе с модифицирующими добавкам, обладающая водоот..

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Диамант Шуба 3,0 мм Кнауф

Диамант Шуба 3,0 мм Кнауф

Минеральная структурная штукатурка на цементной основе с модифицирующими добавкам, обладающая водоот..

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Диамант Шуба 1,5 мм Кнауф

Диамант Шуба 1,5 мм Кнауф

Минеральная структурная штукатурка на цементной основе с модифицирующими добавкам, обладающая водоот..

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Сейфборд Шпахтель Кнауф

Сейфборд Шпахтель Кнауф

Шпаклевка КНАУФ-Сейфборд Шпахтель – сухая гипсовая смесь с добавлением специальных компонентов, обес..

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Плита Кнауф Сейфборд рентгенозащитная 625х2500х12,5 мм

Плита Кнауф Сейфборд рентгенозащитная 625х2500х12,5 мм

Плита КНАУФ-Сейфборд представляет собой листовое изделие, состоящее из специального сердечника на ос..

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Элемент пола Кнауф

Элемент пола Кнауф

КНАУФ-суперпол — элемент пола (ЭП), представляет собой изделие заводской готовности к поэлементной с..

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Аквапанель Кнауф 310 мл

Аквапанель Кнауф 310 мл

Однокомпонентный полиуретановый клей Кнауф Аквапанель 310 мл.Клей аквапанель для швов предназначен д..

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Аквапанель цементная плита СкайЛайт Кнауф 1200х900х8 мм

Аквапанель цементная плита СкайЛайт Кнауф 1200х900х8 мм

Легкая и надежная цементная плита для применения в конструкциях внутренних и нар..

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Аквапанель цементная плита Наружная Кнауф 1200x900x12,5 мм

Аквапанель цементная плита Наружная Кнауф 1200x900x12,5 мм

Долговечный строительный материал, образующий прочное и надежное основание в системах с&nb..

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Аквапанель цементная плита Внутренняя Кнауф 1200х900х12,5 мм

Аквапанель цементная плита Внутренняя Кнауф 1200х900х12,5 мм

Надежное основание под любой вид финишной отделки в помещениях с влажным и мокры..

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Сатенгипс Кнауф

Сатенгипс Кнауф

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок.ПрименениеКНАУФ-САТЕНГИПС применяется ..

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Бетоноконтакт Кнауф 5 кг

Бетоноконтакт Кнауф 5 кг

Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок.ПрименениеГрунтовка адгезионная КНАУФ-Бетоконтакт пред..

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Гипсокартон Кнауф Сапфир 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон Кнауф Сапфир 2500х1200х12,5 мм

КНАУФ-лист (ГСП-DFH3IR) высококачественный строительно-отделочный материал для облицовки стен, устро..

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МП-75 Кнауф

МП-75 Кнауф

Высокоадгезионная универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками.Прим..

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ХП Старт Кнауф

ХП Старт Кнауф

Сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками.ПрименениеСмесь гипсовая КНАУФ-ХП Ст..

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Трибон Кнауф

Трибон Кнауф

Универсальная сухая строительная смесь на основе смешанного (комплексного) вяжущего (строительного г..

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ХП Финиш Кнауф

ХП Финиш Кнауф

ПрименениеГипсовая шпаклевка КНАУФ-ХП Финиш применяется для поверхностного шпаклевания потолков и ст..

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Флекс Кнауф

Флекс Кнауф

Сухая смесь на основе цемента со специальными добавками.ПрименениеКлей плиточный эластичный КНАУФ-Фл..

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Файерборд 20мм Кнауф

Файерборд 20мм Кнауф

Негорючие плиты КНАУФ-Файерборд специально разработаны фирмой КНАУФ для обеспечения повышенных требо..

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Плита гипсовая негорючая Кнауф Файерборд 2500х1200х12,5 мм

Плита гипсовая негорючая Кнауф Файерборд 2500х1200х12,5 мм

Негорючие плиты КНАУФ-Файерборд специально разработаны фирмой КНАУФ для обеспечения повышенных требо..

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Кнауф Терм Фасад Pro Плита влагостойкая теплоизоляционная

Кнауф Терм Фасад Pro Плита влагостойкая теплоизоляционная

Терм Фасад Pro  – высокоэффективный, экологичный утеплитель для применения в качестве сред..

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Кнауф Терм Декор - Пенополистирольные плиты для изготовления декоративных элементов методом фигурной (контурной) резки

Кнауф Терм Декор - Пенополистирольные плиты для изготовления декоративных элементов методом фигурной (контурной) резки

KNAUF Therm ® ДЕКОР (КНАУФ Терм ® ДЕКОР) – пенополистирол для фигурной резк..

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Кнауф Терм Фасад Плита влагостойкая теплоизоляционная

Кнауф Терм Фасад Плита влагостойкая теплоизоляционная

Терм Фасад — высокоэффективные теплоизоляционные влагостойкие плиты для использования в качестве нар..

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Кнауф Терм Пол Pro - теплоизоляционные влагостойкие плиты повышенной прочности

Кнауф Терм Пол Pro - теплоизоляционные влагостойкие плиты повышенной прочности

Терм Пол Про – прочный утеплитель для устройства и утепления различных типом полов,  ..

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Кнауф Терм Пол Плита влагостойкая теплоизоляционная

Кнауф Терм Пол Плита влагостойкая теплоизоляционная

Терм Пол Плита – прочный утеплитель для устройства и утепления различных типов полов, цоко..

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Утеплитель универсальный Кнауф Терм Дом

Утеплитель универсальный Кнауф Терм Дом

Терм Дом— универсальный экологичный утеплитель для загородного строительства и ремонта помещений. Ва..

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Кнауф Терм Периметр - плиты повышенной прочности для теплоизоляции стен, фундаментов зданий и утепления полов

Кнауф Терм Периметр - плиты повышенной прочности для теплоизоляции стен, фундаментов зданий и утепления полов

Терм Периметр — плиты повышенной прочности для теплоизоляции стен, фундаментов зданий и&nb..

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Кнауф Терм Дача Плита влагостойкая теплоизоляционная

Кнауф Терм Дача Плита влагостойкая теплоизоляционная

Терм Дача  — наиболее экономичный утеплитель для строительства и ремонта. Самый доступный утепл..

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Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм влагостойкая

Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм влагостойкая

КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) представляет собой монолитное изделие в форме прямоу..

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Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм обычная

Плита гипсовая пазогребневая 667х500х100мм обычная

КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) представляет собой монолитное изделие в форме прямоу..

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Бетоноконтакт Кнауф 20 кг

Бетоноконтакт Кнауф 20 кг

Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок.ПрименениеГрунтовка адгезионная КНАУФ-Бетоконтакт пред..

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Изогрунд Кнауф

Изогрунд Кнауф

Водная эмульсия полимеров и пигментов белого цвета. Не содержит растворителей. После высыхания имеет..

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Тифенгрунд Кнауф

Тифенгрунд Кнауф

Грунтовка готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая на основе полимерной дисперсии.Приме..

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Подвес с зажимом (анкер) Кнауф, 100х58х42 мм

Подвес с зажимом (анкер) Кнауф, 100х58х42 мм

Толщина 0,9 мм, упакован по 100 шт. Расчетная нагрузка составляет 25 кг.ПрименениеПрименяется с тяго..

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Подвес прямой Кнауф, 30х125х0,9 мм

Подвес прямой Кнауф, 30х125х0,9 мм

Длина в смонтированном положении 120 мм, толщина 0,9 мм, упакован по 100 шт. в пакете. Расчетная наг..

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Соединитель профиля двухуровневый Кнауф, 62х58х45х0,9 мм

Соединитель профиля двухуровневый Кнауф, 62х58х45х0,9 мм

Толщина 0,9 мм, упакован по 100 шт.ПрименениеПредназначен для крепления несущих профилей к основным ..

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Тяга подвеса Кнауф, 4х1000 мм

Тяга подвеса Кнауф, 4х1000 мм

Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элем..

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Тяга подвеса Кнауф, 4х500 мм

Тяга подвеса Кнауф, 4х500 мм

Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элем..

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Тяга подвеса Кнауф, 4х350 мм

Тяга подвеса Кнауф, 4х350 мм

Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элем..

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Удлинитель профиля 60х27 Кнауф

Удлинитель профиля 60х27 Кнауф

Предназначен для соединения (наращивания) потолочных КНАУФ-профилей ПП 60х27.Толщина 0,5 мм, упакова..

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Соединитель профиля одноуровневый Кнауф, 148х56х20х0,9 мм

Соединитель профиля одноуровневый Кнауф, 148х56х20х0,9 мм

Толщина 0,9 мм, упаковка по 50 шт.ПрименениеПредназначен для крепления несущих отрезков потолочного ..

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Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 100х50х0,6х4000 мм

Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 100х50х0,6х4000 мм

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011..

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Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 75х50х0,6х4000 мм

Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 75х50х0,6х4000 мм

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011..

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Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 100х50х0,6х3000 мм

Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 100х50х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011..

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Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 50х50х0,6х4000 мм

Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 50х50х0,6х4000 мм

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011..

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Профиль направляющий (ПН) Кнауф, 100х40х0,6х3000 мм

Профиль направляющий (ПН) Кнауф, 100х40х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-..

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Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 75х50х0,6х3000 мм

Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 75х50х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011..

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Профиль направляющий (ПН) Кнауф, 75х40х0,6х3000м

Профиль направляющий (ПН) Кнауф, 75х40х0,6х3000м

Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-..

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Профиль потолочный (ПП) Кнауф, 60х27х0,6х4000 мм

Профиль потолочный (ПП) Кнауф, 60х27х0,6х4000 мм

Металлический КНАУФ-профиль потолочный (ПП) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-20..

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Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 50х50х0,6х3000 мм

Профиль стоечный (ПС) Кнауф, 50х50х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-2011..

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Профиль направляющий (ПН) Кнауф, 50х40х0,6х3000 мм

Профиль направляющий (ПН) Кнауф, 50х40х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-..

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Профиль углозащитный (ПУ) Кнауф, 31х31х0,4х3000 мм

Профиль углозащитный (ПУ) Кнауф, 31х31х0,4х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль углозащитный (ПУ) защитный изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-..

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Профиль маячковый (ПМ) Кнауф, 23х10х3000 мм

Профиль маячковый (ПМ) Кнауф, 23х10х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль маячковый (ПМ) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-201..

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Профиль маячковый (ПМ) Кнауф, 23х6х3000 мм

Профиль маячковый (ПМ) Кнауф, 23х6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль маячковый (ПМ) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-201..

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Профиль потолочный (ПП) Кнауф, 60х27х0,6х3000 мм

Профиль потолочный (ПП) Кнауф, 60х27х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль потолочный (ПП) изготавливается в соответствии с ТУ 1121-012-04001508-20..

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Профиль направляющий (ПН) потолочный Кнауф, 28х27х0,6х3000 мм

Профиль направляющий (ПН) потолочный Кнауф, 28х27х0,6х3000 мм

Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН) потолочный изготавливается в соответствии с ТУ 1121-01..

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Гипсоволокнистый лист Кнауф-суперлист (ГВЛВ) влагостойкий, 2500х1200х12,5 мм

Гипсоволокнистый лист Кнауф-суперлист (ГВЛВ) влагостойкий, 2500х1200х12,5 мм

Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) — листовой отделочный материал прямоугольной фо..

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Гипсоволокнистый лист Кнауф-суперлист (ГВЛВ) влагостойкий, 2500х1200х10 мм

Гипсоволокнистый лист Кнауф-суперлист (ГВЛВ) влагостойкий, 2500х1200х10 мм

Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) — листовой отделочный материал прямоугольной фо..

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Плита перфорированная гипсокартонная Кнауф Акустика 12,5 мм звукопоглощающая

Плита перфорированная гипсокартонная Кнауф Акустика 12,5 мм звукопоглощающая

Представляют собой перфорированные гипсокартонные листы с обрезанными кромками различной формы и нак..

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Гипсокартон Огнестойкий Кнауф 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон Огнестойкий Кнауф 2500х1200х12,5 мм

Строительно-отделочный материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, огне..

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Гипсокартон влагостойкий Кнауф 3000х1200х12,5 мм

Гипсокартон влагостойкий Кнауф 3000х1200х12,5 мм

Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных п..

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Гипсокартон влагостойкий Кнауф 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон влагостойкий Кнауф 2500х1200х12,5 мм

Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных п..

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Гипсокартон влагостойкий Кнауф 2500х1200х9,5 мм

Гипсокартон влагостойкий Кнауф 2500х1200х9,5 мм

Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных п..

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Гипсокартон стандартный Кнауф 3000х1200х12,5 мм

Гипсокартон стандартный Кнауф 3000х1200х12,5 мм

КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольное изделие, которое состоит из двух слоев спец..

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Гипсокартон стандартный Кнауф 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон стандартный Кнауф 2500х1200х12,5 мм

КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольное изделие, которое состоит из двух слоев спец..

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Гипсокартон стандартный Кнауф 2500х1200х9,5 мм

Гипсокартон стандартный Кнауф 2500х1200х9,5 мм

КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольное изделие, которое состоит из двух слоев спец..

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Гипсокартон стандартный Кнауф 2000х1200х9,5 мм

Гипсокартон стандартный Кнауф 2000х1200х9,5 мм

КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольное изделие, которое состоит из двух слоев спец..

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Гипсокартон стандартный Кнауф 2500х1200х6,5 мм

Гипсокартон стандартный Кнауф 2500х1200х6,5 мм

КНАУФ-лист (ГСП-А) представляет собой прямоугольное изделие, которое состоит из двух слоев спец..

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Флэхендихт Кнауф

Флэхендихт Кнауф

Водная дисперсия синтетического латекса и инертных заполнителей, голубого цвета без содержания раств..

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Перлфикс Кнауф

Перлфикс Кнауф

Сухая монтажная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.Пр..

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Коттедж Кнауф

Коттедж Кнауф

Сухая смесь на основе цемента, заполнителей и полимерных добавок.ПрименениеПредназначена для каменно..

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Севенер Кнауф

Севенер Кнауф

Сухая смесь на цементной основе.Содержит фракционированный песок, специальные волокна и полимерные д..

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УБО Кнауф

УБО Кнауф

Сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя.Продук..

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Шнель Кнауф

Шнель Кнауф

Сухая смесь на основе цемента со специальными добавками.ПрименениеКлей плиточный быстротвердеющий КН..

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Мрамор Кнауф

Мрамор Кнауф

Сухая смесь на основе белого цемента со специальными добавками.ПрименениеКлей плиточный белый КНАУФ-..

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Флизен Плюс Кнауф

Флизен Плюс Кнауф

Сухая смесь на основе цемента со специальными добавками.ПрименениеКлей плиточный усиленный КНАУФ-Фли..

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Флизен Кнауф

Флизен Кнауф

Сухая смесь на основе цемента со специальными добавками.ПрименениеКлей плиточный КНАУФ-Флизен примен..

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Ротбанд Паста Профи Кнауф

Ротбанд Паста Профи Кнауф

Готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе. Обладает повышенной белизной, адгезией..

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Унифлот Кнауф

Унифлот Кнауф

Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками.ПрименениеПредназнач..

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Фуген Гидро Кнауф

Фуген Гидро Кнауф

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными и гидрофобными добавками.ПрименениеШпаклёвка ..

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Ротбанд Финиш Кнауф

Ротбанд Финиш Кнауф

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок.ПрименениеКНАУФ-РОТБАНД ФИНИШ применяе..

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Фуген Кнауф

Фуген Кнауф

Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками.ПрименениеШпаклевка гипсовая универ..

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Унтерпутц фасадная Кнауф

Унтерпутц фасадная Кнауф

Cухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и специальных добавок.Продукт вы..

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Грюндбанд Кнауф

Грюндбанд Кнауф

Сухая штукатурная смесь с теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами на основе цемента, фрак..

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Зокельпутц Кнауф

Зокельпутц Кнауф

Сухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и специальных добавок.Продукт вы..

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Адгезив Кнауф

Адгезив Кнауф

Сухая смесь на основе цемента, известнякового и кварцевого заполнителя с размером гранул 0-4 мм и хи..

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Ротбанд Кнауф

Ротбанд Кнауф

Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повыш..

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МП-75 машинного нанесения Кнауф

МП-75 машинного нанесения Кнауф

Высокоадгезионная универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками.Прим..

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Мир Кнауф
Флэхендихт Кнауф
Флэхендихт Кнауф

Гидроизоляция в строительстве нужна для обеспечения защиты различных объектов от воды и пара.Качественно сделанная гидро..

Кромочный рубанок КНАУФ-КАНТЕНХОБЕЛЬ
Кромочный рубанок КНАУФ-КАНТЕНХОБЕЛЬ

Если вы зарабатываете себе на жизнь ремонтом или строительством, перед вами всегда возникает вопрос о покупкиили ремонте..

Армирующая сетка для Аквапанелей
Армирующая сетка для Аквапанелей

Стеклосетка со специальным щелочестойким покрытием.Армирующая сетка для Аквапанелей со щелочным покрытием, использу..

Штукатурка Ротбанд
Штукатурка Ротбанд

Штукатурка Ротбанд - синоним качества более 20 летПостсоветское пространство активно заполнялось заграничными новинками...

Гипсокартон
Гипсокартон

Сухая штукатурка, получила название, гипсокартон, латинское название gyprok.Как известно, всё новое – это забытое старое..

Ротбанд Паста Профи Кнауф
Ротбанд Паста Профи Кнауф

Готовая шпаклевка КНАУФ-Ротбанд Паста ПрофиШпаклевка – материал, предназначенный для выравнивания стен, а также как элем..